Camminata della Memoria nei luoghi simbolo dell’orrore

In città tutto è pronto per la Giornata della Memoria, in programma domani per commemorare le vittime dell’Olocausto. Alle 18 si terrà una Camminata delle Memoria, promossa dalla Rete Democratica Antifascista di Cesenatico, di cui fanno parte diverse associazioni del territorio, che andrà a toccare diversi luoghi della memoria. La partenza è prevista dalla Biblioteca Comunale che fu Casa del Fascio nel 1936 e 1937, la seconda tappa si terrà in piazza Pisacane e poi alla chiesa di San Giacomo e al Museo della Marineria, in ricordo di don Lazzaro Urbini, parroco di Cesenatico che nascose ed aiutò la famiglia Brumer nella clandestinità; la camminata proseguirà verso il municipio, dove l’allora sindaco Antonio Sintoni, nominato dal prefetto, riportò per primo la democrazia in città. La conclusione si terrà al parco dedicato ai coniugi Brumer dove una delegazione in rappresentanza delle forze politiche, sociali, combattentistiche deporrà una corona di alloro. Nella stessa giornata, alle 21, al teatro comunale di Cesenatico si terrà la proiezione del film "JoJo Rabbit" con l’introduzione di Gianni Gozzoli e la lettura dei brani da "Terrore e miseria del Terzo Reich". Il sindaco Matteo Gozzoli è intervenuto così: "Ricordare è un dovere per la nostra comunità e ringrazio la rete democratica e antifascista per esserci accanto nell’organizzazione di una passeggiata così importante e significativa. Ogni luogo ha una storia e Cesenatico ogni anno parte dal ricordo dei coniugi Brumer per sentirsi parte di un mondo che ha il dovere di non dimenticare mai un orrore come quello dell’Olocausto".

g.m.