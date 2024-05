Camminata e aperitivo anti spreco

Nell’ambito del progetto “Parla come mangi”, domani si terrà una passeggiata in città pensata come occasione di incontro, conoscenza e scambio sulle buone pratiche ambientali e anti-spreco. Organizzata, realizzata ed animata a cura di Walk & Talk, in collaborazione con Coop. Equamente, e con il coordinamento del Ceas e del Progetto Giovani del Comune, l’iniziativa si svolgerà lungo un tragitto di 4 chilometri per le vie di Cesena e si concluderà con un momento conviviale. Nel corso della stessa saranno condivisi i valori e le tematiche di progetto quali l’economia circolare e i sistemi alimentari sostenibili ed equi, con una particolare attenzione al tema della riduzione degli sprechi e dell’inclusione sociale, privilegiando il coinvolgimento diretto e concreto dei giovani. La partenza della camminata è fissata per le 16,30 dal parcheggio gratuito del campus universitario. Dopo aver percorso i 4 chilometri previsti, i partecipanti arriveranno in via Niccolò Machiavelli 40 dove si terrà un aperitivo antispreco presso Cucine Popolari. L’aperitivo sarà gratuito ma per poter partecipare sarà necessario essere muniti di piatto, forchetta, tovagliolo e bicchiere.