Camminata. Metabolica, oggi tutti in marcia

Camminata Metabolica di Babbo Natale. Dopo il grande successo dello scorso anno per l’iniziativa di beneficenza, torna a San Mauro Mare ’La Camminata metabolica di Natale’. Oggi alle 15.30 in piazza Cesare Battisti, alla casetta di Babbo Natale, si riuniranno nuovamente i generosi marciatori, tutti agghindati con cappellini e costumi natalizi. Il simpatico corteo sarà ancora guidato, dal trainer certificato Luciano Cappelli. Agli intervenuti verrà dato un omaggio natalizio. Il pomeriggio si è concluderà con un aperitivo al Bar Centrale in piazza Battisti. L’ iniziativa è organizzata dai volontari della Pro Loco di San Mauro Mare.