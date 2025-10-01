Camminata per la pace dei bimbi della scuola primaria di Longiano

I bambini della scuola primaria dell’istituto comprensivo di Longiano hanno lanciato un messaggio forte e chiaro: "No alla guerra, sì alla pace". Poi si sono messi in cammino per testimoniare la loro vicinanza ai coetanei colpiti dai conflitti in corso vittime del genocidio. La camminata per la pace, organizzata dagli insegnanti con il supporto delle famiglie e della comunità locale, è partita dalla piazza principale di Longiano. I piccoli partecipanti, con una bandiera della pace e la fiaccola della speranza, hanno percorso circa 5 chilometri fino al quartiere di San Giovanni in Compito di Savignano sul Rubicone, per poi fare ritorno nel cuore del loro paese. Un’iniziativa semplice, ma carica di significato, che vuole educare al rispetto, alla solidarietà e al valore della convivenza pacifica. I bambini di Longiano sono diventati portavoce di un desiderio universale: vivere in un mondo senza guerre. "Siamo piccoli, ma abbiamo un cuore grande", ha detto uno dei bambini coinvolti, durante i preparativi in classe. Gli alunni hanno infatti lavorato nelle settimane precedenti alla marcia su temi come la pace, la tolleranza e i diritti umani, realizzando disegni, striscioni e messaggi che hanno accompagnato il cammino. Una giornata che ha unito il senso civico all’impegno educativo. L’iniziativa è stata un occasione per riflettere su quanto il contributo dei più giovani possa diventare ispirazione per gli adulti, e su come anche un piccolo gesto possa diventare simbolo di speranza.

e. p.