Camminata solidale domani sera

Cesenatico dice no alla violenza sulle donne e lo fa con una convinzione sempre maggiore, anche attraverso nuove iniziative che si affiancano a quelle già consolidate da anni. La città celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne con la Camminata solidale per le vie della città. La partenza è fissata alle 20.30 di domani sera, davanti al Museo della Marineria con arrivo previsto alle 21 al Palazzo del turismo "Primo Grassi" in viale Roma, dove si terrà una lettura di testi a tema da parte degli studenti della scuola media "Dante Arfelli" insieme all’associazione "Voce Amaranto". I volontari della Croce Rossa offriranno cioccolata calda a tutti i partecipanti. Sempre lunedì, un’ora prima ella camminata, alle 19.30, nella sala convegni del Museo della Marineria è in programma la proiezione del docufilm "Ricordare il domani - 30 anni di mobilitazione delle donne a partire dal 1950", a cura della sezione di Cesenatico dell’associazione di promozione sociale Udi Forlì. Fra le nuove iniziative la più importante è l’inaugurazione della Stanza Rosa che si terrà lunedì mattina alle 10.30 nella caserma della Compagnia dei Carabinieri di Cesenatico, dove è stato allestito uno spazio per aiutare le donne di Cesenatico e non solo, attraverso la collaborazione di donne e uomini carabinieri formati per sostenere le vittime delle violenze, che purtroppo spesso non trovano il coraggio di raccontare l’inferno che vivono tra le mura domestiche. La Stanza Rosa è un ambiente protetto e riservato, dove qualunque donna potrà trovare l’accoglienza e la riservatezza necessarie per essere aiutata, supportata e per poter denunciare la violenza subita. Giacomo Mascellani