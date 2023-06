Camminate della memoria, sabato si comincia

Il Comune anche quest’anno ha dato il via alle ’Camminate della Memoria, per ricordare i caduti della Seconda guerra mondiale nei luoghi in cui hanno perso la vita. La partecipazione alle Camminate è gratuita ed aperta. Prevedono l’accompagnamento di una guida e il momento della commemorazione al cippo che ricorda le vittime. Sabato è in programma la camminata a Casanova dell’Alpe, sulle tracce del partigiano Egisto Ruscelli, ucciso per rappresaglia dai tedeschi davanti al cimitero di Casanova il 16 aprile 1944, con altri tre partigiani. Ritrovo alle 8.30 a Poggio alla Lastra davanti alla chiesa. Partenza alle 9. Commemorazione alle ore 12, poi pranzo al sacco. Alle 16, ci sarà il ritorno alle auto. Lunghezza del percorso (medio-impegnativo) di circa 10 chilometri.

gi. mo.