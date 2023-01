Camminate e spettacoli per commemorare le vittime dell’Olocausto

In occasione della Giornata della Memoria la città di Cesenatico ricorda le vittime dell’Olocausto e l’orrore della guerra nazifascista, con una commemorazione ed uno spettacolo al teatro comunale. L’appuntamento è venerdì 27 gennaio, per una serie di iniziative che chiamano in campo attivamente la cittadinanza, anche con proposte culturali. Alle 18 si terrà la Camminata della Memoria promossa dalla ’Rete Democratica Antifascista di Cesenatico’, di cui fanno parte diverse associazioni del territorio, che andrà a toccare i luoghi della memoria, partendo dalla Biblioteca Comunale che fu la Casa del Fascio, nel ricordo di Saul Bravetti; poi la chiesa di San Giacomo, dove officiava don Lazzaro Urbini, il parroco di Cesenatico che nascose ed aiutò la famiglia ebrea Brumer, quindi l’Ufficio Scuola, dove c’era l’ospedale sul porto, davanti al quale morì proprio don Lazzaro Urbini sotto i bombardamenti. La camminata proseguirà verso il municipio, dove l’allora sindaco Antonio Sintoni, nominato dal prefetto, riportò per primo la democrazia in città, via Matteucci, dove c’era la fabbrica in cui Bernhard Brumer lavorava per Augusto Degli Angeli, il quale tanto si prodigò per lui e la moglie. L’epilogo sarà al parco dedicato ai Brumer, dove una delegazione in rappresentanza delle forze politiche, sociali e combattentistiche, deporrà una corona di alloro. A tutti i partecipanti è chiesto di portare un sasso che sarà depositato sotto la targa dei coniugi Bernard e Helene Brumer, vittime dell’eccidio dell’aeroporto di Forlì nel 1944, come simbolo della Camminata della Memoria. Alle 21, il teatro comunale ospiterà lo spettacolo ’Le ragazze di Belitz’ a cura dell’associazione Gan Eden.

g.m.