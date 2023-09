Camminatori, il ritrovo è per questa sera

Da questa settimana, per i camminatori e gli appassionati di walking sia cambia luogo ed orario. Ci si ritrova due volte a settimana al Palazzo del turismo in viale Roma per ’Cesenatico cammina’, un progetto che prevede uscite serali i lunedì e i giovedì, dalle 20.30. La proposta è di partecipare a camminate di circa due ore, che fanno bene alla salute, prevengono malattie cardiocircolatorie e metaboliche, riducono gli effetti della vecchiaia e la pancetta. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.