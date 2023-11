Cammini religiosi. Fra le eccellenze anche S. Vicinio

Il Cammino di San Vicinio, suggestivo percorso escursionistico che attraversa anche gran parte dell’Appennino cesenate e che si sviluppa lungo uno straordinario ambiente naturale, toccando altresì località di intensa spiritualità, sarà valorizzato nell’ambito dei ’Cammini religiosi’, lungo lo Stivale.

Il Comune di Sàrsina, sostenuto dall’Unione Comuni Valle del Savio, guarda infatti alla valorizzazione del ’Cammino di San Vicinio’, che si sviluppa lungo un itinerario circolare di 350 chilometri, candidando il progetto ’Cammino di San Vicinio: un hub per camminatori e cicloturisti’, al bando pubblico promosso dal Ministero del turismo, per lo sviluppo dell’offerta turistica dei Cammini religiosi italiani. Per la realizzazione del progetto è prevista una spesa complessiva di 680.000 euro.

Commenta il sindaco di Sàrsina, Enrico Cangini: "La fruizione del Cammino di San Vicinio comporta importanti ricadute turistiche in vallata. E’ proprio per questa ragione che la candidatura del progetto di valorizzazione al bando del Ministero del turismo è stata preceduta da questo passaggio amministrativo, col quale l’Unione Comuni Valle del Savio affianca il Comune di Sàrsina per la promozione e valorizzazione turistica del Cammino, con riferimento alle rinnovate possibilità di attrazione turistica, che scaturiranno dall’attuazione del progetto. Qualora il nostro progetto dovesse essere finanziato, interverremo con opere di ristrutturazione di un immobile di grande fascino e suggestione, sia da un punto di vista architettonico che storico-religioso, collocato all’interno del nostro territorio e sull’itinerario del Cammino e della ciclovia di San Vicinio, vale a dire l’abbazia di San Salvatore in Summano. Sono, altresì, previsti interventi - prosegue Cangini - per il miglioramento della fruibilità del percorso, in termini di sicurezza e primo soccorso, accessibilità, orientamento, informazione e digitalizzazione, oltre che per una promozione turistica anche attraverso la proposta di eventi sul territorio".

Per avviare questo percorso di valorizzazione del Cammino e della candidatura del progetto, i Comuni dell’Unione Valle del Savio convengono di conferire le funzioni di ente capofila al Comune di Sàrsina. Gli altri Comuni concorrono alla realizzazione, in forma associata, del progetto, attraverso attività di promozione turistica, nonché di valorizzazione e manutenzione del percorso del Cammino. In particolare, il Comune di Mercato Saraceno collaborerà alla valorizzazione e manutenzione del tratto che attraversa il proprio territorio di elezione.