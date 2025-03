Cammino di San Vicinio, nuova guida dei sentieri

Un nuova guida cartacea del "Cammino di San Vicinio" accompagnerà i pellegrini lungo gli oltre 300 km della rete sentieristica. È stata presentata nei a Sarsina presso la Sala del Centro Studi Plautini, sotto l’egida dell’associazione "Il Cammino di San Vicinio", realizzato grazie al contributo del "Gal L’Altra Romagna", che ha finanziato l’opera in mille esemplari. Il direttore Mauro Pazzaglia ha sottolineato "l’importanza del progetto per la valorizzazione del territorio". La presidente dell’associazione "Cammino di San Vicinio", Cristina Santucci, ha illustrato il frutto di questo lavoro, edito da Monti Editore, realizzato con la collaborazione della Guida ambientale escursionistica, Marco Ceccaroni, autore dei testi delle tappe, e di Gabriele Borghetti del Cai, che ha curato gli approfondimenti culturali.

Molti i partecipanti alla serata, fra camminatori e appassionati, i quali hanno potuto apprezzare le evoluzioni del tracciato del "Cammino" che nel corso degli anni è stato modificato in base alla presenza dei servizi e variazioni di percorso a seguito dell’alluvione del maggio 2023. "È stata una bellissima serata – il commento del sindaco Enrico Cangini – che conferma l’attenzione e l’attrattiva del "Cammino" come proposta turistica innovativa e spirituale. Un aspetto ancora più significativo in questo anno giubilare".

Oggi il "Cammino di San Vicinio" è completamente percorribile in sicurezza e la nuova guida fornirà informazioni dettagliate per agevolare i viaggiatori. Questa sera alle 20,45, a Palazzo Pesarini a San Piero in Bagno, verrà presentata la guida.