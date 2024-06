Camp ‘Ragazze digitali’. Studiare informatica all’Università. Iscrizioni fino al 30 giugno

Offrire alle partecipanti conoscenze introduttive al mondo delle discipline informatiche, con anche riferimento alle nuove tecnologie di Intelligenza Artificiale. Nell’ambito del bando della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Art-ER su fondi FSE, Ser.In.Ar. ha ottenuto il finanziamento per realizzare i 5 Summer Camp “Ragazze digitali” presso i Campus universitari di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, che si svolgeranno dal 2 al 13 settembre 2024 per un totale di 50 ore, in collaborazione con il Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna.

Il summer camp prevede di aumentare la consapevolezza nelle partecipanti sulla scienza informatica, su cosa vuol dire studiare informatica all’Università e su come la scienza informatica interagisce con le altre discipline. Inoltre, si prevede di fornire dettagli sulle opportunità e sui rischi insiti nei servizi informatici maggiormente utilizzati dai ragazzi.

L’obiettivo è quello di permettere alle ragazze di valutare con obiettività e consapevolezza l’attitudine a intraprendere studi e percorsi professionali in campo informatico e migliorare la percezione delle proprie capacità e della fiducia in sé stesse ottenute grazie al lavoro di squadra, alla continua pratica di laboratorio e alla possibilità di presentare in pubblico i risultati ottenuti.

L’iniziativa è rivolta a ragazze delle classi terza e quarta superiore e prevede un ammontare di 50 ore. Il corso, indipendentemente dalla sede di svolgimento, prevede la visita alla sede del corso di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche di Cesena dove sarà svolto l’incontro finale di presentazione degli elaborati realizzati dalle partecipanti. Per la partecipazione non sono richieste conoscenze pregresse. L’iscrizione è possibile tramite la pagina dedicata nel sito di Ser.In.Ar entro domenica 30 giugno 2024.