Campagna abbonamenti. Curva verso il sold out

Avanti, c’è posto. Per tutti e in tutti i settori, Curva Mare compresa. Domani mattina a partire dalle 9 prenderà il via la fase di vendita libera degli abbonamenti del Cesena che proseguirà fino alla vigilia della prima partita casalinga di campionato. Si parte da un numero importante: 5.268, quello relativo alle tessere fin qui vendute in occasione della fase di prelazione e che da sole valgono quasi il 70% degli abbonamenti sottoscritti la scorsa stagione, quando il totale arrivò a quota 8.000. Entrando nello specifico, i sostenitori del Cavalluccio, avranno ancora ampie possibilità di scelta dei posti: in curva per esempio a ora restano disponibili circa 600 tagliandi, numero che pare però destinato a ridursi molto velocemente. In effetti nella stagione 2024-25 il cuore pulsante del tifo bianconero andò esaurito ed è facile pensare che quest’anno il copione possa essere analogo. Con l’avvio di questa seconda fase di vendita intanto, i nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti nelle consuete due modalità: recandosi di persona presso il Coordinamento Club Cesena, muniti di un documento di identità valido, oppure direttamente online sull’apposita sezione del sito Vivaticket. Nel frattempo domenica a Malmo in Svezia si è concluso l’European Football Fans Congress organizzato dalla Football Supporters Europe, associazione indipendente senza scopo di lucro composta da membri sostenitori e riconosciuta come organo rappresentativo delle questioni relative ai tifosi nei confronti delle maggiori istituzioni europee. In quest’ambito si è svolto anche lo Slo Network Meeting, un importante appuntamento internazionale dedicato al confronto e allo scambio tra numerosi partecipanti arrivati da tutta Europa. Tra di loro era presente anche Roberto Checchia, referente nella cura dei rapporti tra il Cesena e i suoi tifosi.