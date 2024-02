Campagna associativa del Faro di Corzano. Ecco come rinnovare

L’Associazione di promozione sociale e culturale "Il Faro di Corzano" di San Piero in Bagno informa che è ormai arrivata alla conclusione la campagna di rinnovo quote sociali per l’anno scorso.

Lo comunica il presidente, Bartolomeo Balzoni, che poi aggiunge: "La nostra associazione, a carattere di volontariato, non ha molte possibilità di raccolta fondi per programmare le diverse iniziative che proponiamo annualmente e, pertanto, le quote sociali rappresentano una importante parte di fondi per le casse dell’associazione medesima".

"Coloro che non avessero ancora provveduto a rinnovare la propria quota 2023 ed intendessero farlo – conclude il presidente Balzoni – possono recarsi presso la sede dell’associazione in Via Giuseppe Verdi 32/A a San Piero in Bagno ogni mercoledì dalle ore 10 alle 12, oppure telefonare al numero 333/ 9341036 e concordare una possibilità di tale rinnovo.