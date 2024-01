Campagna di comunicazione al via: "Manifesti contro le frasi oltraggiose"

Un impegno continuo che unisce le istituzioni territoriali. La rete antiviolenza attiva sul territorio di Cesena si è riunita per presentare il protocollo operativo per la promozione di strategie condivise per il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne. Sono questi i punti posti al centro dell’incontro tenutosi in Biblioteca Malatestiana e presieduto dagli assessori ai diritti e alle politiche delle differenze Carlo Verona e ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo. Presenti inoltre i rappresentanti delle forze dell’ordine, dell’Ausl e del centro donna.

"Il nostro lavoro – ha commentato Verona – si concentra principalmente su azioni di formazione, sensibilizzazione, informazione e condivisione di una cultura che abbatte ogni tipo di violenza e di una società che si schiera dalla parte delle donne e di tutti coloro che subiscono maltrattamenti e forme di violenza di ogni tipo. Lo scopo della rete territoriale inoltre è di fornire informazioni e strumenti corretti perché ciascun cittadino possa fare tutto il possibile quando si trova di fronte a situazioni a rischio. Si parte dagli operatori, ovvero dai professionisti di ciascun ambito, da quello della sicurezza al pronto soccorso, che incontrano le vittime".

Il confronto dunque si è concentrato sul tema della formazione degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza: operatori sanitari, dei servizi sociali, delle forze dell’ordine e di giustizia. Nei prossimi giorni saranno distribuiti manifesti contro la violenza sulle donne.

Si tratta di un’iniziativa che si colloca nell’ambito della campagna di comunicazione promossa nelle piazze e nelle strade dalla Regione Emilia-Romagna e condivisa dai Comuni. L’iniziativa conta dodici manifesti contenenti frasi violente. "Queste frasi emblematiche di uomini rivolte a donne – ha aggiunto Labruzzo – dure come schiaffi, che mortificano, umiliano, disorientano e minano l’autostima, saranno distribuite a partire dai luoghi più fruiti: sedi di associazioni, scuole, quartieri, supermercati. Si tratta di una campagna che coprirà un lungo periodo, per tenere alta l’attenzione, e che crediamo possa contribuire a sensibilizzare sempre più persone rispetto a questo tema, con particolare riferimento ai giovani".