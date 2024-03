Campagna elettorale green: "Carta riciclata e bus"

Sarà una campagna elettorale all’insegna della sostenibilità ambientale quella del candidato sindaco Marco Giangrandi. Dalla carta riciclata per i depliant all’utilizzo della mobilità pubblica, tutta la filiera della comunicazione elettorale sarà concepita, laddove possibile, con la logica dell’impatto zero.

"Ogni azione quotidiana - spiega il candidato sindaco di Csn, Cambiamo e Italia Viva - deve sempre avere un occhio di riguardo per l’ambiente. Coglieremo l’occasione della campagna elettorale per lanciare un messaggio forte, dimostrando che ciascuno di noi, può fare qualcosa di grande per la tutela del pianeta. La nostra sarà la prima campagna elettorale green". "Negli spostamenti - spiega Giangrandi - ci muoveremo su trasporti pubblici limitando le emissioni di Co2. E quando, per questioni logistiche non sarà possibile, utilizzeremo la nostra Fiat 500 elettrica che abbiamo appositamente noleggiato per questi quattro mesi di campagna elettorale. Proveremo a stampare meno materiale elettorale possibile e, quando sarà necessario, utilizzeremo solo carta riciclata".

"Utilizzeremo in ogni occasione – conclude Giangrandi – i principi dell’economia circolare e, dopo la campagna elettorale, tradurremo il calcolo esatto delle emissioni risparmiate con le nostre condotte eco-sostenibili. Lanceremo anche campagne di crowdfunding per finanziare progetti finalizzati a trasformare aree inutilizzate in nuovi insediamenti boschivi".