Campagna elettorale. Ultimo giorno di comizi

Oggi alle 16 chiusura della campagna elettorale del centrosinistra nel nostro territorio con una conferenza stampa aperta ai cittadini al bar Roma di Mercato Saraceno con il candidato a presidente Michele de Pascale (Pd), il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e la sindaca di Mercato Saraceno nonché presidente della Unione dei Comuni Valle Savio Monica Rossi. La campagna di de Pascale si era avviata proprio a Cesena, alla festa dell’Unità, nel luglio scorso.

De Pascale presenterà le proposte sulla montagna e sulle aree interne che costituiscono uno dei punti salienti della sua piattaforma programmatica. Si andrà al voto domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Sarà possibile esprimere fino due preferenze (purché riferite a candidati consiglieri di genere diverso). Ammesso il voto disgiunto

"Le elezioni per il rinnovo del presidente e del consiglio regionale rappresentano un momento cruciale per il futuro della nostra regione", dichiarano Nicola Dellapasqua, segretario della Federazione Pd cesenate, e Lorenzo Plumari, segretario comunale Pd Cesena.

Terranno banco oggi anche gli incontri promossi dai singoli candidati del centrodestra nel territorio nell’ultimo giorno di campagna elettorale. ""Già giovedì sera si sono tenuti a Gambettola e a Cesenatico - sottolinea la coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri – e sulla stessa scia proseguiranno in giornata anche a Mercato Saraceno. La candidata Elena Ugolini ha battuto in lungo in largo il territorio suscitando reazioni molto positive sull’elettorato. La chiusura della nostra campagna elettorale avviene dunque a più voci".