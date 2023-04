Campanello d’allarme "La piaga si sta allargando"

"Il tema del bullismo nelle scuole e più in generale nella società è una piaga di grandi dimensioni che per essere curata ha bisogno dell’intervento concreto di larghe fette della collettività, a partire da quelle deputate ad accompagnare la crescita e la formazione delle nuove generazioni". La riflessione è di Anna Muia, psicologa che segue da vicino il caso di uno dei ragazzini particolarmente soggetti a questo tipo di problema nella classe della scuola media cittadina costretta rinunciare all’incontro dedicato proprio al tema di bullismo, ma anche tante altre storie di adolescenti o giovani adulti che in tutto il territorio sono costretti a fronteggiare quotidianamente questo tipo di difficoltà. "La questione è molto seria – sottolinea Muia - perché influisce pesantemente sul processo di crescita delle nuove generazioni, secondo modalità che sono molto cambiate – in peggio – rispetto al passato".

Una peculiarità della ‘generazione social network’?

"Intendiamoci, il bullismo è sempre esistito, ma in forme diverse. In passato c’erano le voci grosse, le spinte, magari capitava anche che la situazione trascendesse. Ma poi il capitolo si chiudeva, chi era più grande perdeva interesse e si dedicava ad altro e la ‘vittima’ aveva più facilità nel mobilizzare".

Ora invece?

"Gli atteggiamenti persecutori sono molto più frequenti, prolungati, non danno tregua. Psicologicamente è durissima affrontarli".

Come si può reagire?

"Prima di tutto lavorando sull’autostima. La vittima di bullismo deve raggiungere la consapevolezza di essere una persona speciale, come tutte. E come tutte ha tante qualità che nessuno potrà mai portargli via. Avere stima di se stessi è il nodo cruciale".

Non è facile quando a pagare è un bambino.

"Un altro aspetto preoccupante è che l’età sta scendendo sempre più. I campanelli d’allarme sono tantissimi, perché quando la vittima arriva a tremare al solo pensiero di andare a scuola, svegliandosi di notte a causa di sogni nei quali subisce atti violentissimi tra i banchi, perdendo a sua volta la calma con molta più facilità e rischiando di uscire dai binari virtuosi della crescita e dell’apprendimento, è evidente che le cose non vanno come dovrebbero".

Che ruolo ha la scuola?

"Potenzialmente cruciale. Devono essere avviati dei percorsi ad hoc coi presunti bulli, che a loro volta sono ragazzi con criticità che meritano di essere affrontate e risolte. Il compito della scuola non è colpevolizzare, ma educare. E trovare risposte a misura delle necessità di tutti. Perché un ragazzino che subisce soprusi in ambito scolastico, rischia fortemente di allontanarsi da quel mondo. Un rischio che non possiamo permetterci di correre".

Il fenomeno è prettamente maschile?

"Assolutamente no, anzi. Tra maschi magari ci si sposta maggiormente sul piano ‘fisico’, ma le ragazze tra loro sanno essere davvero spietate, forse anche più dei ragazzi: consumano le loro vittime in maniera incessante, con le parole e con gli atteggiamenti, che non feriscono certamente meno. Vale per gli adolescenti, ma anche per i giovani adulti. Per questo torno sul punto: il tema è una questione sociale che riguarda l’intera collettività".

Luca Ravaglia