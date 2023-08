Campeggiatori olandesi nel mirino

I camping e i villaggi della riviera, puntano sui turisti olandesi. L’obiettivo è al centro del progetto di promozione turistica "Test Tour Acsi Freelife", rivolto al mercato olandese, sostenuto dal consorzio Camping & Natura Villages in collaborazione con Apt Servizi. Acsi è lo specialista dei campeggi in Europa e da più di 55 anni pubblica la sua affidabile guida verde ai campeggi, ricca di informazioni per chi ama questo tipo di vacanza. È un’istituzione per gli amanti del campeggio e per i proprietari di queste strutture. Fra le varie iniziative, Acsi organizza ogni anno un evento, coinvolgendo le organizzazioni e le destinazioni turistiche in Europa, le case automobilistiche e i produttori di camper e caravan. L’obiettivo è quello di promuovere località turistiche e territori attraverso diversi canali di comunicazione, messi a disposizione da Acsi, incentivando la vacanza en plein air in Emilia Romagna, esaltandone tutte le attrattive ed eccellenze, al di là del tipo di alloggio. Sino al 1° settembre, quattro equipaggi olandesi vincitori del concorso Camping Lovers 2023 che rappresentano diverse categorie turistiche (quali Famiglia, Vacanza attiva, Enogastronomia e Cultura), sono ospitati in diversi villaggi e campeggi della riviera, dove vivono esperienze a tema, alla scoperta del territorio dell’Emilia Romagna. Una troupe televisiva registra le vacanze dei quattro equipaggi, mettendo in risalto la bellezza dei luoghi visitati e l’accoglienza romagnola. Il materiale verrà utilizzato per la promozione in Olanda e in Belgio, attraverso video, foto, blog e articoli. Inoltre i video del Free Life Test Tour verranno messi in onda sul canale televisivo RTL4. Attraverso il "Test Tour Acsi FreeLife" si ispira e si incentiva il pubblico, attraverso il piacere e il divertimento di quattro famiglie diverse, che viaggiano con un’auto e una roulotte in diversi luoghi, sperimentando le innumerevoli opportunità turistiche disponibili e scoprendo tesori noti e nascosti.

g.m.