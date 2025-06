Camper incastrato al passaggio a livello. Paura sui binari

Momenti di paura e disagi, ieri pomeriggio, poco prima delle 19, a San Mauro Mare dove un camper svizzero è rimasto incastrato fra le sbarre del passaggio a livello. Fortunatamente non c’è stato nessun impatto con il treno che stava arrivando e nessuno ha riportato ferite o conseguenze. Da quanto racontato da testimoni, il camper, guidato da un cittadino svizzero, che non capiva neppure una paroila di italiano o inglese, è transitato sul passaggio a livello mentre si stavano abbassando le sbarre. Così è rimasto incastrato dentro. Qualcuno ha pensato subito di avvisare la polizia ferroviaria di Rimini per allertare il treno che stava arrivando da Ravenna di fermarsi a San Mauro Mare perchè c’era un camper fermo fre le sbarre. Ci sono stati passanti che hanno alzato la sbarra e hanno cercato di spiegare all’autista svizzero di fare marcia indietro, ma l’uomo non riusciva a capire e non si è mosso. Intanto il treno che stava arrivando si è fortunatamente fermato in tempo e poi piano piano lo svizzero ha compreso e ha fatto marcia indietro liberando i binari. Ma il treno è rimasto fermo e la circolazione ferroviaria bloccata per diverso tempo, creando disagi anche alla viabilità sulla strada. Sul posto i tenici delle Ferrovie dello Stato per la verifica del funzionamento delle sbarre che automaticamente si alzano e abbassanno al passaggio dei treni e la Polizia locale di San Mauro Pascoli che ha effettuato i rilievi e sanzionato il camperista.

e. p.