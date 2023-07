"Campi sportivi degradati, sporcizia e vandalismi"

di Gilberto Mosconi

"Con rammarico, senso di preoccupazione e poca comprensione, rileviamo uno stato di uso degli impianti sportivi pubblici, di recente rifacimento, altamente inadeguato".

Esordisce così, con considerazioni di forte e giusto rammarico, l’Amministrazione comunale di Bagno di Romagna che poi prosegue: "Sia al campo polivalente (per basket e pallavolo) di Santa Maria a San Piero, che al campetto da calcio di via Lungosavio a Bagno, vengono continuamente lasciati rifiuti abbandonati di ogni tipo, tra cui bottigliette, tappi, sacchetti di merendine, gelati e altre immondizie. Tutto questo, quando sono ben presenti bidoni per rifiuti a pochi metri dai campi da gioco. Affinchè un paese sia decoroso è fondamentale che anche nei piccoli gesti quotidiani si rimetta impegno e attenzione alla cosa pubblica, che è la casa di tutti".

Prosegue poi l’amministrazione del Comune termale d’Alto Savio, presieduta dal sindaco Marco Baccini: "Per di più nel campo di Santa Maria a San Piero è stata montata da oltre due mesi la rete da pallavolo. I copri buchi dei pali sono stati lasciati sparsi nel prato, facendo sì che uno sia andato perso e uno rovinato, quando il tutto è stato progettato con apposito vano per custodire gli stessi. Ci auguriamo che ci sia un cambio di rotta in questa estate che abbiamo davanti, dimostrando di essere una comunità matura e attenta, come sappiamo dimostrare in tantissime altre occasioni".

Un avviso doveroso e forse anche troppo lieve per quelli che sono gesti di totale inciviltà.