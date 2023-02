Camping Tiber, gestione familiare da tre generazioni

BALZE DI VERGHERETO

di Gilberto Mosconi

Tre generazioni in campeggio, lassù alle falde del Fumaiolo, nei pressi delle sorgenti del Tevere di Balze di Verghereto. Sono quelle della famiglia Giovannidi, che gestisce da oltre cinque decenni, vale a dire da oltre 50 anni, il Camping Tiber. Una struttura ricettiva nata per inventiva di nonno Fabio (92 primavere), che ormai 55 anni fa ebbe la felice idea di realizzare quel campeggio, nel quale "vi porta tuttora la grinta che aveva da giovane, uomo di vecchio stampo per il quale deve passare ancora tutto da lui senza che vi possano essere discussioni"- dice suo figlio Riccardo (54 anni). Con loro due collabora Rocco (22 anni), figlio di Riccardo, e nipote, dunque, di nonno Fabio, del patriarca.

Signor Riccardo Giovannini, lei è il titolare del Camping Tiber e come è nata l’idea di realizzare il campeggio?

"La nostra storia inizia nel 1969, da un’idea di mio babbo Fabio e del compianto parroco di Balze, Don Gino Pellizer, che decisero di comperare un piccolo appezzamento di terreno appartenente alla Curia, per costruire quello che poi diventerà l’unico campeggio sul monte Fumaiolo". Perchè l’avete chiamato Tiber?

"Perchè il fiume Tevere, Tiber in latino, rotolando giù dal Fumaiolo verso Balze segna per un buon tratto i confini del campeggio".

Avete qualche dato sulla vostra struttura? Raccontatecela

"Anno dopo anno, il camping ha sempre migliorato i propri servizi. Per ricordarne solo alcuni, oggi dispone di vari blocchi di bagni spaziosi e moderni, di un’adeguata lavanderia, di due ampie zone per il barbecue dislocate in diversi punti del campeggio, oltre a due parchi per i giochi e per godere momenti di animazione. Quest’anno poi avremo la novità di due bungalow. Il camping Tiber, immerso tra grandi faggi e abeti, dispone di 85 piazzole, e può ospitare sino a 350 persone".

I vostri clienti da dove provengono?

"La maggior parte dalla Romagna e dalle Regioni limitrofe, quali Marche, Toscana e Umbria. La gran parte è composta da famiglie con bambini, che qui da noi possono stare proprio a diretto contatto con la natura".

Dal vostro punto di osservazione come sono cambiate le abitudini del turista da camping di montagna durante questo ultimo mezzo secolo?

"Inizialmente, per un po’ di anni, si può dire che il Tiber aveva afflusso di turisti solo nel mese di agosto. Ora invece in maggio e ottobre siamo già aperti per i fine settimana, mentre da giugno a settembre apriamo i battenti tutti i giorni. Inoltre una volta i campeggiatori stavano in vacanza anche un mese intero, ora i periodi sono molto più brevi".

Certamente il vostro campeggio con i suoi meravigliosi dintorni invoglierà i turisti a fare anche varie escursioni a piedi tra boschi e foreste?

"Certamente. Noi ci troviamo quasi a 1200 metri di altitudine e siamo proprio sulla strada dei sentieri che poi portano alla sorgente del Tevere, alla Cella, all’eremo di Sant’Alberico, alla Ripa della Moia, ai Sassoni e ad altre splendide località naturali da cui siamo circondati. Inoltre anche molti nostri campeggiatori vanno ad allenarsi, o a imparare la tecnica dell’arrampicata sportiva, sulla grande parete di roccia formata dalla falesia del vicino borgo di Falera di Balze, che con più di cento vie è tra le ’palestre’ di roccia più grandi in tutta la Romagna. Le cosa da fare sono tante, le passeggiate e le attività molteplici e non c’è veramente il tempo di annoiarsi".