Camping Village, ‘rustida’ per duemila persone

Al Cesenatico Camping Village domani pomeriggio si terrà una festa che coinvolgerà oltre duemila persone. Qui un gruppo di turisti con in testa Paolo Liverani, 70 anni, storico campeggiatore di Bologna, ogni anno organizzano una rustida di carne. Per l’occasione saranno cucinati alla griglia 230 chilogrammi di salsicce, accompagnati da 50 chili di pane, cinque damigiane di vino bianco e vino rosso, oltre a qualche bottiglia d’acqua. Il carbone per realizzare la brace sarà acceso alle 13, poi si terranno tutta una serie di preparativi per le sei grandi griglie e alle 17 inizierà la distribuzione accompagnata dalla musica.