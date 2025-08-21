Camping Villaggio Rubicone: "Tanti i turisti stranieri"

E’ uno dei fiori all’occhiello di Savignano sul Rubicone e della riviera adriatica. Si tratta del Camping Villaggio Rubicone di Savignano Mare che è stato creato nel 1959 dalla famiglia Grotti e oggi titolari sono i figli Paolo e Alessandro. Il camping, uno dei primi in Italia è un cinque stelle, si estende su una superficie di 130.000 mq., affacciato direttamente sulla spiaggia di Savignano Mare e ha una capacità ricettiva di circa 2.000 persone. All’interno ci sono due ristoranti, un market con macelleria specializzata, cinque bar e 150 unità abitative e bungalows, appartamenti e case mobili. Oggi il Camping Villaggio Rubicone sta andando verso la terza generazione con Lucia, figlia Alessandro e Filippo, figlio di Paolo Grotti che ci parlano dell’andamento della stagione estiva 2025.

È un’estate positiva? "Sicuramente è un’estate di grande ripresa, in quanto è tornato anche il turista straniero". Più italiani o stranieri? "Abbiamo un’alta percentuale di stranieri, grazie ai quali stiamo sopperendo un po’ di calo di presenze di italiani". In particolare? "Durante la stagione invernale scorsa abbiamo investito in pubblicità in Svizzera, Germania, Olanda e Paesi Scadinavi".

Quale il segreto di tanto successo? "Alla base di tutto da parte nostra c’è sempre stata una politica di forti investimenti, perchè questo settore è in continua evoluzione. Ad esempio vent’anni fa arrivavano camper di 5-6 metri e le nostre piazzole erano adatte per quelle metrature. Oggi sono stati ridisegnati tutti gli spazi perchè i camper sono mediamente da 7 metri e mezzo in su. Addirittura per i clienti più esigenti abbiamo creato piazzole con servizi igienici privati e vasche idromassaggio. Tutto questo ha comportato una diminuzioine della capacità ricettiva a favore di una più alta qualità".

Il cliente è sempre più esigente? "Sicuramente sì perchè c’è anche una grande concorrenza straniera come Croazia, Spagna e Francia dove le strutture sono sempre più all’avanguardia e poi bisogna essere ai tempi".

I servizi più richiesti? "Le piscine non sono mai sufficienti e allora cercheremo di farne altre in sintonia con l’amministrazione comunale con la quale c’è già un bel rapporto, soprattutto con il nuovo sindaco Nicola Dellapasqua".

E i prezzi? "Quest’anno sono stati quasi identici al 2024, con un aumento di circa il 2%. Poi un listino statico, noi entro agosto dell’anno in corso dobbiamo comunicare il listino prezzi del prossimo anno".

Quanti dipendenti avete? "Sono 70 diretti dei quali 25 quasi tutto l’anno. Ai 70 ne vanno aggiunti altri 50 con le varie gestioni interne".

Avete mai pensato di tenere aperto, almeno una parte, anche in inverno? "La nostra struttura è nata principalmente per l’estate. Al momento il Camping Villaggio Rubicone è aperto da maggio a settembre. Col cambio del clima per il futuro non è escluso che si possa aprire anche in aprile e ottobre".

Ermanno Pasolini