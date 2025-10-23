Campionati del Mondo. Barzasi protagonista

Incoraggianti notizie per Chiara Barzasi, ginnasta della Renato Serra, che da cinque anni ha lasciato la sua Bergamo per trasferirsi a Cesena e inseguire i sogni che la accompagnano fin da bambina, quelli di diventare una campionessa. La strada è certamente giusta, lo stanno dimostrando i risultati raggiunti a Giacarta, in Indonesia, dove in questo momento Barzasi si trova insieme al suo allenatore Massimo Gallina per partecipare ai Campionati del Mondo. "E’ la sua prima volta in questa manifestazione – racconta da Cesena il presidente della Renato Serra Corrado Maria Dones – e i riscontri sono ottimi. Intanto fa parte delle quattro atlete selezionate per rappresentare l’Italia: si è cimentata alla parallele e alla trave, senza partecipare al concorso generale e al cospetto delle migliori del pianeta non ha certamente sfigurato, dal momento che si è classificata rispettivamente sedicesima e diciannovesima assoluta, la migliore in quelle specialità tra le italiane. E’ un ottimo punto di partenza, che legittima ampiamente la portata dei suoi obiettivi".

In cima alla lista c’è l’intento di strappare la convocazione alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 e in effetti lo staff Azzurro pare pensarla allo stesso modo, dal momento che Barzasi è stabilmente parte del gruppo che si allena proprio nell’ottica dell’appuntamento a cinque cerchi. "E’ una grande soddisfazione per lei – prosegue Gallina – ma ovviamente lo è anche per noi, che da anni lavoriamo quotidianamente per metterla nelle condizioni di dare il massimo. Questo vale prima di tutto per i suoi tecnici Massimo Gallina e Marina Meldoli, ma anche per tutto lo staff della Renato Serra. E’ decisiva anche la qualità dell’impianto nel quale ci alleniamo, un gioiello che ci riconosce a pieno titolo le caratteristiche di un centro federale. Dobbiamo ringraziare l’interesse del Comune di Cesena per questo". La controprova più affidabile è data dal fatto che in seno al sodalizio cesenate i talenti sono davvero tanti: restando in ambito femminile meritano di essere citate la giovanissima Vittoria Ferrarini, al momento alle prese con un infortunio, ma pure lei nel giro della nazionale e la talentuosa Elisa Agosti, che ha a sua volta legittime ambizioni di ricavarsi spazi a livello internazionale. Sul fronte maschile la situazione è speculare: Niccolò Vannucchi e Gabriele Tisselli stanno dimostrando di meritare la nazionale e Lorenzo Casali ha già in archivio anche una partecipazione olimpica, quella che a Parigi a Barzasi era sfuggita per un soffio.

Luca Ravaglia