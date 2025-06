Campionati nazionali di Fit kid e Acro dance all’accademia Acrobatica

In riviera si tengono i Campionati Nazionali di Fit Kid e Acro Dance. L’appuntamento è oggi e domani, negli impianti sportivi dell’Accademia Acrobatica di Cesenatico, per un importante manifestazione organizzata sotto l’egida della Fisac, la Federazione italiana sport acrobatici e coreografici. Sono oltre 400 i partecipanti nelle varie categorie, di una disciplina riconosciuta a livello internazionale, inizialmente molto praticata in Ungheria ed in Spagna ed oggi diffusa in tutta Europa. Classificarla non è facile, diciamo che la Fit Kid è un po’ un misto di ginnastica artistica, ritmica e aerobica, assieme alla danza, con regole più vicine alla ginnastica. L’Acro Dance è invece una disciplina molto più vicina alla danza, che viene caratterizzata da elementi acrobatici. "Il livello tecnico di questi Campionati italiani è molto alto _ dice l’organizzatrice Gabriella Crosignani _, come dimostrato dalla presenza di atlete e atleti che hanno in bacheca anche dei podi a livello internazionale. Fra queste ci sono Rebecca Roveda di Cantù, attuale campionessa italiana e campionessa europea di Acro Dance; Sofia Marazzina di Milano, 18 anni appena compiuti, più volte nei primi posti in Europa in competizioni individuali e a squadre (il primo europeo lo ha disputato nel 2014 in Islanda e quello di quest’anno in Ungheria sarà il suo nono europeo); e Gaia Stefanelli di Manciano, tra le finaliste lo scorso anno di una borsa di studio "Fisac atleta studente", la quale sta preparando la maturità ma non ha voluto rinunciare ai campionati in riviera".