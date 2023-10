Campionati regionali a Cesena: "Questa la vera boxe con i valori"

Cesena si prepara ad accogliere il fascino e l’adrenalina del mondo pugilistico. Quello vero, di alto livello, in fortissima contrapposizione con le scene di pseudo incontri organizzati clandestinamente in strada una decina di giorni fa e che avevano visto partecipare anche ragazzini di 13 anni, impegnati a prendersi a pugni indossando guantoni. Questa volta no. Questa volta si fa sul serio e lo si fa nell’appuntamento più importunate a livello regionale della stagione, che da venerdì a domenica novembre vedrà protagonisti gli atleti più talentuosi dell’Emilia Romagna che, divisi in dieci categorie, si sfideranno mettendo nel mirino la qualificazione al campionato italiano assoluto, dal cui ring usciranno poi i nomi di chi rappresenterà l’Italia alle olimpiadi di Parigi 2024.

Il Campionato regionale, che coinvolgerà oltre cento pretendenti, è organizzato dalla ‘Bronx Gym’ del maestro Igor Ronchi, la palestra di via Montecatini in zona Vigne che affonda le radici nella lunga tradizione sportiva nelle arti marziali e nel pugilato. Dopo quindici anni di grandi eventi e di campioni sfornati, la scuola di combattimento cesenate quest’anno presenta in città un torneo di grande prestigio, che si svolgerà al Minipalazzetto di via Fausto Coppi.

"Siamo felici – commenta l’assessore allo sport Christian Castorri – di poter ospitare un’iniziativa di questo livello, che si colloca in un contesto radicalmente opposto rispetto a quello degli incontri clandestini degli scorsi giorni. Serve essere chiari. Paragonare ‘quella roba’ al pugilato, è come accostare le corse clandestine in strada alla Formula 1. Non scherziamo. Tanto più la boxe è portatrice di valori sani di rispetto, stima reciproca e sportività, che si evidenziano durante e dopo ogni incontro. Sono questi gli approcci giusti e virtuosi che serve perseguire nella società, condannando senza mezzi termini quello che invece è accaduto in strada tra ragazzi e ragazzini e che, lo ribadisco, non è accettabile in una comunità come la nostra".

Castorri ha anche parlato dell’importanza di allargare il ventaglio delle proposte sportive di altro livello, facendo crescere passioni e interessi grazie alla collaborazione con le associazioni locali e ai rapporti che queste curano con le federazioni di appartenenza".

La tre giorni gode in effetti del patrocinio della Fpi (Federazione Pugilistica Italiana), della collaborazione del Comune di Cesena e del sostegno di realtà locali come Confcommercio, MaxiGroup, Teleromagna, Centro commerciale Lungosavio e Radio Centrale. Per la scuderia del maestro Igor Ronchi in gara ci sarà l’atleta cesenate Alex Stana, che nella categoria 86kg proverà l’assalto al titolo regionale. Oltre agli incontri ci saranno anche ballerine e musica live con Alex Kage & i miti del Rock. I quarti di finale sono in programma venerdì 3 novembre alle 20; sabato 4 alle 17 si terranno le semifinali e domenica, sempre dalle 17, toccherà alle finali. Per ulteriori informazioni: https:www.fightneverend.it. Venerdì e sabato sarà possibile partecipare all’evento acquistando un biglietto di 10 euro. Domenica l’ingresso a persona costerà invece 15 euro. Nel corso del fine settimana inoltre a Pompei si svolgerà il Torneo Nazionale Femminile a Squadre - Women Boxing League 2023, patrocinato dalla Federazione Pugilistica Italiana, a cui parteciperà un’allieva della Bronx Gym di Cesena, Gaia Zauli.