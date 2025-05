Campionato cadetto: promozioni, playoff e retrocessioni decisi

Promozioni, playoff, playout, e retrocessioni. Dalla centrifuga di risultati di ieri sera sono usciti nuovi verdetti relativi al campionato cadetto la cui stagione regolare è appena andata in archivio. L’unico ambito nel quale i giochi erano già fatti era quello relativo alle promozioni dirette: Sassuolo (82 punti) e Pisa (76) avevano infatti già salutato i compagni di viaggio nelle scorse settimane, prendendosi la Serie A con largo anticipo.

Dalla terza all’ottava piazza invece le carte sono state ampiamente rimescolate, anche a vantaggio del Cesena, che complice il mezzo passo falso del Palermo, fermato sull’1-1 in casa con la Carrarese, ha messo la freccia e scalato una posizione, chiudendo settimo, a quota 53, lo stesso bottino del Catanzaro, che è però premiato dalla differenza reti. E proprio il Catanzaro sarà l’avversario del primo turno, che si giocherà a gara secca in casa della miglior classificata.

Andando con ordine, lo Spezia è arrivato terzo con 66 punti, davanti a Cremonese (61), Juve Stabia (55) e appunto Catanzaro (53), Cesena (53) e Palermo (52). Ora l’appuntamento è per sabato 17 maggio e il Cesena aprirà il tabellone scendendo in campo alle 17.15 a Catanzaro. Alle 19.30 invece la Juve Stabia, altra neopromossa, ospiterà il Palermo.

Chi passa il turno va in semifinale, sfida che si gioca sulle due gare, iniziando dal campo della peggior classificata. La vincente tra la Juve Stabia e il Palermo di Dionisi (nella foto) affronterà la Cremonese, mentre se il Cesena dovesse proseguire il cammino, troverà lo Spezia. Le due gare si giocheranno in contemporanea, alle 20.30. Il ritorno è invece in programma domenica 25 maggio: la Cremonese giocherà alle 17.15, poi alle 19.30 scenderà in campo lo Spezia.

La finale si giocherà giovedì 29 maggio e domenica 1 giugno alle 20.30. A giocarsi la permanenza in B coi playout saranno invece Frosinone (43 punti) e Salernitana (42). Gare in programma il 19 e il 24 maggio, col match decisivo a Frosinone. Salutano invece la categoria Sampdoria (41) e Cittadella (39) che si uniscono al già retrocesso Cosenza (30).