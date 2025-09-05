Campionato Europeo di trotto. Al ’Savio’ attese 10mila persone

"In Romagna non esiste un evento sportivo di caratura internazionale che abbia origini più antiche del Campionato Europeo di trotto, che nelle prossime ore festeggerà la sua novantunesima edizione all’Ippodromo del Savio". Si parte da qui, dalle parole di Marco Fabio Rondoni, direttore generale di Hippogroup, che contestualizzano la portata di un appuntamento che ha fatto storia e che ormai da tempo è diventato della città e per la città. Prima di tutto perché domani, giorno in cui andrà in scena l’evento cardine della stagione di trotto estivo cesenate, tra le tribune, il parterre e i ristoranti a bordo pista sono attese 10.000 persone provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. "Per rendersene conto – ha ribadito Rondoni – basta scorrere la lista delle prenotazioni. E a questo serve aggiungere il fatto che le stanze degli hotel cittadini sono gremite da visitatori che hanno scelto di venire in Romagna per godersi dal vivo uno spettacolo che in Italia è certamente un faro di prima grandezza nel panorama ippico, forse equiparabile soltanto al ‘Lotteria’. La città ha i suoi simboli, costruiti su passioni e tradizioni, ingredienti che di certo non mancano al Campionato Europeo. "Sono passati i tempi nei quali i cavalli arrivavano in treno alla stazione ferroviaria e attraversavano la città circondati da due ali di folla, ma resta il fatto che l’appeal di questo appuntamento è ancora altissimo, tra gli appassionati di trotto, ovviamente, ma anche tra tanti cesenati che amano godersi dal vivo i grandi eventi che uniscono sport e spettacolo".

Spettacolo, appunto. A garantirlo ci sarà un intrattenimento a 360 gradi reso possibile prima di tutto dalla partecipazione di Orogel, da sempre legata all’Ippodromo cesenate e ora alla sua nona partecipazione come main sponsor dell’Europeo. A bordo pista ci saranno due madrine, l’attrice Manuela Arcuri e la modella e ballerina Greta Zuccarello, che si racconteranno davanti al pubblico durante gli intervalli delle corse. La Centrale del Latte di Cesena e Confagricoltura allestiranno stand nei quali presenteranno e offriranno in degustazione i loro prodotti, mentre i cancelli si apriranno già alle 18, per lasciare spazio alle attività aerobiche di Time to Move organizzate in collaborazione con Romagna Iniziative. La colonna sonora della serata sarà garantita dai Moka Club, col baritono Raffaello Bellavista che intonerà l’Inno di Mameli mentre a chiudere l’evento e con esso la stagione, magari dopo la finale a due in programma poco prima di mezzanotte, ci saranno i fuochi d’artificio de ‘I razzi store’.

A fare gli onori di casa è stato il presidente di Hippogroup Umberto Antoniacci, che ha parlato dell’importanza di valorizzare un evento sui generi, una gemma da preservare anche a beneficio delle prossime generazioni. Lo ha ribadito il vicesindaco e assessore allo sport Christian Castorri: "Cesena è onorata di ospitare questo evento, seguito in tutto il mondo (Teleromagna garantirà la diretta televisiva, ndr) e in grado di diffondere una bellissima immagine della nostra città". Camac ha realizzato una maglietta a tema: il ricavato dalla vendita sosterrà i progetti di Anffas, mentre il circolo filatelico numismatico ‘Ennio Giunchi ha realizzato uno speciale ‘annullo postale figurato’. Ad anticipare il Campionato Europeo, oggi alle 18.30 il Ristorante Le Scuderie ospiterà un convegno dedicato alla legalità e all’etica nel mondo dell’ippica al quale parteciperà anche il deputato della Lega Jacopo Morrone.