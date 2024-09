Campionato Europeo, spettacolo al Savio. Sfida Usa-Italia tra Click Bait e Capital Mail

Comunque vada sarà un successo. Lo garantiscono 89 edizioni del Campionato Europeo di trotto, ma lo garantisce soprattutto la sua originalissima formula ‘vincere due prove su tre’ che porta alla vittoria solo un fuoriclasse. E chi lo vince per due volte entra di diritto nell’Olimpo dell’ippica mondiale, come è stato per Vernissage Grif, Arazi Boko e Mack Grace SM, per non andare tanto indietro nel tempo. Questo accade nonostante il montepremi della classica che conclude la stagione cesenate (quest’anno 154.000 euro) sia ben più basso di tante altre corse come l’International Trot di New York che stanotte metterà in palio un milione di dollari.

A New York è volato l’inossidabile (ha dieci anni) Vernissage Grif con Alessandro Gocciadoro per tentare il colpaccio che gli consentirebbe di avvicinarsi al secondo milione (di euro) di somme vinte, mentre a Cesena Capital Mail, che ha dovuto rinunciare all’invito newyorkese per problemi di burocrazia veterinaria, ha la possibilità di tagliare il traguardo del primo milione a sei anni di età. Sarò proprio Capital Mail, guidato come di consueto da Antonio Di Nardo, il più accreditato pretendente alla vittoria finale: il cavallo corre con tutti gli schemi e se troverà un varco nella prima prova, pur partendo col numero 11, cercherà la vittoria sapendo che nella seconda avrà un compito più facile perché partirà col numero 2.

Il suo concorrente più temibile sarà Click Bait, cavallo americano di proprietà olandese arrivato da qualche settimana al centro di allenamento di Gocciadoro a Noceto, sulle prime colline tra Parma e Reggio Emilia. Una decina di giorni fa Alessandro Gocciadoro lo ha portato a Cesena per una prova pubblica nella quale ha impressionato per la fluidità dell’andatura e per la velocità sviluppata in retta d’arrivo. Nella prima prova partirà col numero 3 ed è probabile che Roberto Vecchione cerchi di andare in testa e di mantenere un ritmo sostenuto per impedire a Capital Mail di recuperare facilmente.

Gli altri dieci cavalli in pista e i loro guidatori non saranno semplici comparse, ma primattori in grado di battersi per la vittoria: da Zefiro d’Ete con Gaetano Di Nardo ad Amon You SM con Crescenzo Maione, da Denver Gio con Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata e Dali Prav con René Legati, dalla vincitrice del 2023 Akela Pal Ferm col proprietario Francesco Paolo Caruso a Callisto con Vincenzo Luongo, dall’olandese Heart of Steel con Santo Mollo a Vesna con Giampaolo Minnucci, da Diamond Truppo con Antonio Velotti a Chance Ek con Pietro Gubellini.

Il ricco programma di dieci corse (più l’eventuale ‘bella di mezzanotte’) inizierà alle 19.45, le due prove dell’Europeo sono in programma alle 21.25 (quinta corsa) e alle 22.40 (ottava). Anche le altre corse meritano attenzione, in particolare la settima prova del Challenge Roberto Andreghetti con sei cavalli di categoria A e B; in pista anche Pietro Gubellini con Atik Dl che cercherà di bissare il successo del 17 agosto. Per Gubellini sarà una serata speciale perché Massimo Gagliani presenterà in anteprima il libro dedicato a suo padre Edy, in uscita il 2 ottobre. Questo, insieme alla presenza di due madrine d’eccezione come Valentina Vezzali e Federica Della Volpe, sarà uno dei tanti motivi di attrazione della lunga giornata ippica che inizierà alle 17 nel giardino dell’Ippodromo del Savio con un convegno dedicato alla figura del gentleman driver al quale parteciperanno Maurizio Biasuzzi, Michele Canali, Luigi Migliaccio, Jessica Pompa e Ilaria Vecchi.