Campionato Italiano J24. La Superba si conferma

La Superba ha vinto il Campionato Italiano Vela J24. Nelle acque di Cesenatico, dove si sono affrontate 25 imbarcazioni ed oltre cento atleti provenienti da tutta Italia, l’equipaggio del Centro Velico di Napoli della Marina Militare, formato dal timoniere Ignazio Bonanno e da Alfredo Branciforte, Francesco Picaro, Simone Scontrino e Francesco Linares, si è confermato il più forte. I campioni uscenti hanno mantenuto il tricolore grazie ad un poker di vittorie. La Superba entra così nella leggenda di questa classe, essendosi laureati campioni per la decima volta, dominando in precedenza anche negli anni 2011, ‘12, ‘15, ‘17, ’18, ’19, ’21, ’22, e 23 . Completano il podio i protagonisti delle altre due vittorie di giornata, che sono l’argento di Ita 498 Pilgrim armato dal capo flotta del Lario Mauro Benfatto (pozzetto), e timonato da Fabio Mazzoni in equipaggio con il prodiere Checco Berardi, Cesare Trioschi alle scotte e Gennaro Maisto all’albero, ed il bronzo di Ita 212 Jamaica armato e timonato dal presidente della classe italiana Pietro Diamanti, in equipaggio con Andrea Porchera, Paolo Governato, Antonio Lupo e Paolo Pezzica. C’era molta attesa per questo tricolore, anche in virtù del fatto che la J24, disegnata nel 1978 dall’americano Rod Johnston, è una delle classi monotipo più amate e diffuse al mondo con 50.000 velisti e oltre 5.000 barche in attività in 40 nazioni.

Per l’organizzazione del campionato, a dare manforte al Circolo Nautico Cesenatico, sono stati i vicini del Circolo Vela e della Congrega Velisti Cesenatico, con la collaborazione dell’Associazione Italiana Classe J24. La 43esima edizione del Campionato italiano di categoria è stata caratterizzata da uno stop imposto dalle avverse condizioni meteo marine nelle prime due giornate, così si sono disputate sei prove nelle altre due giornate in cui le condizioni atmosferiche sono state migliori. L’evento ha avuto anche un momento coreografico molto gradito a partecipanti e pubblico, quando le barche sono state posizionate in mostra nel porto canale di Cesenatico, nella parte alta in centro città, in mezzo ai locali tipici e vicino al Museo della Marineria. Il campione Ignazio Bonanno ha sottolineato la cura con cui il Circolo Nautico ha allestito il campionato: "Siamo felicissimi del risultato, la flotta della Romagna si è superata con l’ottima organizzazione e gli amici del Nautico ci hanno coccolati per tutta la manifestazione. In acqua le condizioni non sono state semplici, complice un meteo ballerino che ci ha concesso solo due giorni di regata sui quattro in programma, con una brezza tesa e corrente che ha messo a dura prova l’intera flotta. Adesso La Superba è già oltreoceano per il campionato mondiale a Seattle che si svolgerà a fine mese".

Giacomo Mascellani