Campionato nazionale Csi Allievi e Juniores

Cesenatico ospita le finali dei Campionati nazionali Csi delle squadre giovanili (Allievi e Juniores) di calcio a 5, calcio a 7 e a 11, basket e volley. L’appuntamento è all’Eurocamp, dove si affrontano 70 squadre, suddivise fra le 12 finaliste nel calcio a 7, le 10 a caccia dei due titoli del calcio a 5 e le 7 pretendenti a divenire le reginette del calcio a 11. Nel volley sono attese 21 squadre nelle allieve e 9 nelle juniores.

Le città con più squadre al seguito sono Roma, Milano e Napoli, mentre a livello regionale la sfida vede impegnate 10 compagini lombarde, 9 emiliane-romagnole, 8 piemontesi e campane. Sono 7 invece le squadre a difendere i colori del Lazio, 6 le sicule e 5 del Veneto, e 4 a testa per Liguria e Puglia. A chiudere la lista delle concorrenti tre finaliste toscane, due per il Trentino-Alto Adige e Südtirol ed una sola squadra portabandiera a testa per Abruzzo, Basilicata, Umbria e Sardegna. Si gioca su diversi campi in Romagna. La prossima settimana saranno assegnati i titoli Csi.