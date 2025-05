Campionato nazionale di Ginnastica artistica Uisp a Cesenatico: oltre 2.400 atleti in gara

La riviera romagnola ospita il Campionato nazionale di Ginnastica artistica Uisp, da oggi a lunedì 5 maggio, all’Accademia Acrobatica di Cesenatico. Oltre 2.400 gli atleti che arriveranno, suddivisi in varie categorie, dalle bambine e bambini Mini 1 sotto gli 8 anni sino agli over. La maggior parte sono ragazze, ma sono iscritti anche una trentina di maschi. Partecipano ginnaste e ginnasti provenienti da dodici Regioni, con una larga rappresentativa da Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, in rappresentanza di 180 società affiliate alla Uisp, l’Unione italiana sport per tutti. Per numeri così importanti gli organizzatori hanno stilato un fitto calendario di gare, che inizia alle 7.30 del mattino, con esibizioni sino alle 20 sempre in campo gara. Le premiazioni si tengono ogni fine turno.

Il settore della ginnastica è in crescita dopo gli ottimi risultati ottenuti dall’Italia alle ultime Olimpiadi in Francia disputate, dove le atlete italiane hanno vinto in diverse competizioni fra medaglie d’oro, d’argento e di bronzo, sia nell’artistica che nella ritmica. Quindi si registra un vero e proprio boom, come spesso accade anche in altre discipline sportive che hanno portato in Italia delle medaglie importanti. Paola Morara, responsabile nazionale Ginnastiche Uisp, è molto soddisfatta: "Stiamo vivendo un bel momento, con tanti nuovi atleti tesserati, società che tornano nel mondo Uisp ed altre che si affacciano per la prima volta nella nostra grande famiglia. Il nostro principale obiettivo è veramente fare sport per tutti e questi numeri che lievitano a vista d’occhio, sono un segnale molto positivo. All’interno dei settori, abbiamo nell’artistica, nella ritmica e nell’acrobatica, anche la partecipazione di ginnaste special, che accogliamo a braccia aperte e con tanto piacere, all’insegna dell’inclusione".

Franca Casadei di Accademia Acrobatica è entusiasta: "Noi siamo nati da giovani nel settore della ginnastica e oggi vedere questa partecipazione è a dir poco emozionante". I successivi impegni a livello nazionale per le ginnaste della Uisp sono in Toscana, a Pisa, per i Campionati nazionali di Ginnastica ritmica dal 23 maggio all’8 giugno; in Liguria, a La Spezia, dal 29 maggio al 3 giugno, per le altre categorie di Ginnastica artistica; e a Mantova, dal 31 maggio al 2 giugno, con i nazionali di Ginnastica acrobatica con combinazioni. Il circuito Uisp di quest’anno, comprensivo di Ginnastica artistica, ritmica, acrobatica ed acrobatica con combinazioni, coinvolge ben 9.800 ginnaste e ginnasti per le finali.

Giacomo Mascellani