Campionato nazionale di Teamgym e International Cup: oltre 800 atleti a Cesenatico

Oltre 800 atleti provenienti da tutte le regioni italiane e dall’estero, sono sbarcati in riviera per partecipare al Campionato nazionale di Teamgym ed alla International Teamgym Cup. La manifestazioni, organizzate dalla Fisac, la Federazione italiana sport acrobatici e coreografici, si tengono negli impianti sportivi dell’Accademia Acrobatica di Cesenatico. Qui, oltre alle gloriose società italiane della specialità, sono presenti formazioni provenienti dalla Repubblica Ceca e dall’Estonia, con atlete che partecipano anche ai Campionati Europei, le quali vengono in riviera per fare esperienza e crescere. Complessivamente sono 34 le società sportive che si danno appuntamento sul lungomare Ponente di Cesenatico per questa grande manifestazione di sport.

Oggi prende il via anche la finale 2025 dell’International Team Gym Cup, un circuito internazionale che ha fatto tappe in Francia, Estonia, Repubblica Ceca e Italia. Per parteciparvi le atlete devono almeno aver preso parte ad almeno una gara all’estero, oltre alle competizioni che si svolgono in Italia. La Coppa internazionale è sponsorizzata dall’Accademia Acrobatica ed è molto ambita, in quanto le vincitrici ed i vincitori, si aggiudicano una settimana gratuita di vacanze sportive a Cesenatico. Entrambe le manifestazioni si terranno a Cesenatico presso il Palatenda Oasi sino a domenica. In cabina di regia ci sono Franca Casadei e Giampaolo Ciavolella, i quali hanno maturato una grande esperienza in questa disciplina e sono molto soddisfatti: "Questo è l’anno dei record, perché in Italia non avevamo mai raggiunto in precedenza le 800 iscrizioni. Al Campionato nazionale gareggiano atlete ed atleti di tutte le categorie. Dopo il Livello 1, che è il primo approccio col mondo delle gare, gli atleti L2 livello agonistico leggermente più avanzato, si esibiranno sabato mattina dalle 7.30 alle 11. Il vero spettacolo con gli atleti di più alto livello L4 nazionali ed internazionali, si potrà vedere dalle 11 di sabato fino a sera. Gli atleti di livello nazionale L3 gareggeranno domenica mattina. Sono previsti esercizi individuali, trio e squadre. Al termine saranno assegnati i titoli di campione nazionale Fisac di tutte le categorie ed i titoli internazionali".

Casadei e Ciavolella sottolineano l’importanza dell’appuntamento sportivo: "È a tutti gli effetti la finalissima di un Campionato nazionale, che si è disputato in varie tappe nella stagione invernale e in quella primaverile. Per noi è anche un momento di festa, dal momento in cui tutte le atlete e gli atleti soggiornano nelle strutture dell’Accademia Acrobatica". Giampaolo Ciavolella e Franca Casadei sono i numeri uno del Teamgym in Italia, in quando sono stati loro ad aver importato questa disciplina nel 2001, quando non era conosciuta nel nostro Paese.

Giacomo Mascellani