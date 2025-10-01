Campionato nazionale in Repubblica Ceca, un guasto toglie la vittoria a Gino Rocchio

Al Campionato nazionale di kart in Repubblica Ceca, per Gino Rocchio la giornata è stata la fotografia di una stagione da archiviare senza tanti rimpianti.

A Písek, nella Boemia Meridionale, Gino ha ancora una volta messo in scena il suo repertorio migliore, fatto di velocità pura, lucidità nelle fasi calde e passo gara da grande pilota. Sin dalle libere il 15enne campione di Cesenatico ha dettato la linea, in qualifica ha fatto registrare il miglior tempo, ha controllato batterie e semifinale con autorevolezza, costruendo il weekend perfetto.

Il contesto non era quello del Mondiale Fia, è vero, ma il parco partenti restava di qualità, con diversi avversari con curriculum di campionati nazionali di punta, Champions, Europeo e Mondiali.

In altre parole, non una passerella. Eppure Gino ha fatto sembrare tutto semplice.

La finale, però, ha riproposto il copione amaro di questa stagione. Quando il semaforo si spegne, Rocchio scatta pulito e impone il proprio ritmo, è davanti e non lo prende nessuno, salvo poi avvertire un calo improvviso. Le lamelle del carburatore hanno ceduto, il motore ha perso efficienza e la corsa è finita lì.

È stato un colpo durissimo, dopo aver dominato tutto il weekend in un circuito dove fra l’altro Rocchio non era mai stato. La sfortuna ha fatto ancora una volta capolino nel momento decisivo. Resta, però, ciò che conta davvero, il grande talento del ragazzo.

Ogni volta che il destino non si intromette, Rocchio primeggia in maniera netta, si adatta a piste nuove e gestisce con maturità situazioni da veterano.

Il fine settimana ceco, con tutte le informazioni raccolte e la conferma dei propri mezzi, consegna due certezze. La prima è che il 2025 è stato fin qui iellato; la seconda è che Gino c’è, eccome, e lo ha dimostrato contro avversari veri.

La prossima tappa avrà anche un pizzico di ironia. "Servirà una bella benedizione", sorride il box. Magari davvero a Lourdes, come da battuta ricorrente nel team.

In attesa di nuove sfide, il bilancio tecnico non fa una piega: velocità di vertice, tempi da primo, gestione crescente e una solidità che, tolti gli imprevisti meccanici, parla già linguaggio da professionista. La Repubblica Ceca doveva essere un banco di prova ed è diventata l’ennesima conferma che il percorso è quello giusto e la vittoria in campo internazionale, a parità di fortuna, non potrà tardare, perché Gino è nato per fare il pilota.

Giacomo Mascellani