Campionato Primavera 1: Cesena sfida il Genoa nell'ultima trasferta stagionale

È arrivato alle battute finali il campionato di Primavera 1. Oggi i ragazzi allenati da Nicola Campedelli affronteranno l’ultima trasferta della stagione sul campo del Genoa. Anche i liguri come il Cesena hanno ormai ben poco da chiedere a questo torneo, sono ampiamente salvi ma non possono ambire a raggiungere la zona playoff. Insomma rimane comunque il fatto che è possibile migliorare la classifica e visto che si parla di calcio giovanile mettersi in mostra agli occhi dei tanti osservatori sempre presenti in tribuna.

Nicola Campedelli ritrova molti dei ragazzi che ultimamente a causa di squalifiche e infortuni sono mancati, in questa occasione poi non ci sono nemmeno convocati in prima squadra. Perciò il tecnico ha la possibilità di scegliere quale formazione schierare, se tornare ai cosiddetti titolari oppure concedere di nuovo maggiore spazio a chi durante la stagione ha giocato meno.

Ci sono quindi varie opzioni, a partire dal ruolo di portiere visto che Giulio Veliaj ha smaltito i guai alla schiena ed è tornato disponibile. Anche a centrocampo sono molte le possibili soluzioni, dato che Castorri può riprendere il suo ruolo di mezzala sinistra e Ghinelli quello di suggeritore per gli attaccanti che spesso però negli ultimi mesi è toccato a Giovannini. Per l’attacco invece Perini ha scontato la squalifica e si propone quindi magari per affiancare Coveri al quale il gol manca da alcune giornate.

L’incontro sarà disputato sul terreno dello stadio ’La Sciorba’ di Genova: il fischio di inizio è fissato alle 15 e la direzione di gara è stata affidata a Gianmarco Vailati di Crema. A coloro che non possono affrontare la trasferta in terra ligure rimane la possibilità di seguire l’incontro in diretta sul canale 60 del digitale, ovvero Sportitalia, oppure sulla applicazione della stessa emittente.