Campionato Regionale di Judo: Trionfo per Linda Fabbri e Riccardo Santoro

Lo scorso fine settimana Altedo ha ospitato il Campionato Regionale di Judo. Il judo Kodokan Cesena ha partecipato con otto atleti: Linda Fabbri (esordienti A), Geremia Romagnoli (esordiente B), Samuele Romagnoli, Luca Bonasia Gaetano e Gabriele Fontana (cadetti), Riccardo Santoro e Matteo Pracucci (juniores) e Marco Brandolini (seniores), accompagnati dai loro tecnici Vladimiro Burioli e Michael Zoffoli.

Il campionato ha visto la partecipazione di atleti con un grado minimo di IV Kyu. Le cinture bianca e rossa erano richieste per la competizione. Alle 10 è iniziata la gara sul tatami numero uno per gli esordienti A e sul tatami numero 2 esordienti B.

Alla fine dei combattimenti Linda Fabbri è riuscita a conquistare il primo posto. Successivamente sono stati chiamati i cadetti Samuele Romagnoli e Luca Bonasia Gaetano. Tra la forte emozione e l’alta preparazione degli avversari, si sono fermati al quinto posto. Poco più tardi sono saliti sul tatami gli juniores Riccardo Santoro e Matteo Pracucci. Santoro ha combattuto con grande determinazione, conquistando il primo posto in finale. Pracucci invece non è riuscito a classificarsi. A chiudere il cerchio è stato Marco Brandolini che è riuscito a salire sul terzo gradino del podio e a conquistare il lasciapassare per la rappresentativa regionale.

Questa gara è infatti molto importante per qualificarsi ed entrare a far parte della rappresentativa della Regione Emilia-Romagna: i primi quattro atleti classificati di ogni categoria di peso maschile verranno iscritti al Campionato Nazionale, in programma a Riccione a partire da domani.

I tecnici del Judo Kodokan Cesena 1966 hanno applaudito il risultati ottenuti: due titoli di campioni regionali, un secondo e un terzo posto. "I nostri atleti sono molto giovani - è il commento della presidente Raffaella Molari - e alcuni di loro sono ancora inesperti; non potevamo certo aspettarci risultati migliori. Dunque tutti meritano i migliori complimenti".