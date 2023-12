Campo da calcio e piscina: lavori quasi alla fine

Focus sui lavori del centro sportivo di Mercato Saraceno, riguardo agli interventi più significativi sull’efficientamento energetico, e sulla riqualificazione delle strutture esistenti, tra cui la piscina e il campo da calcio. I lavori, avviati già nel maggio scorso dopo un iter complesso, prevedono la conclusione di alcune fasi entro l’anno, come la ristrutturazione della piscina con il rifacimento del telo sul fondo della vasca e del campo da calcio, dotato di una nuova superficie in erba artificiale di ultima generazione. E questo affinchè l’Amministrazione comunale e i gestori del centro possano restituire a breve questi due servizi sportivi.

Per il loro completamento, i restanti interventi (ampliamenti ed efficientamento energetico) verranno conclusi nel febbraio 2024. Uno slittamento di circa quattro mesi rispetto al crono-programma iniziale causato da modifiche nel progetto, difficoltà di approvvigionamento dei materiali e aumenti dei costi.

Il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Raffaele Giovannini fa sapere che "dopo sfide significative, con un aumento totale dei costi da 700.000 a 1.100.000 euro, per completare queste opere, possiamo dire che siamo vicini alla conclusione". Poi fa un breve excursus sull’istruttoria: "Nella prima gara, terminata nella primavera 2021, le aziende partecipanti si sono ritirate per l’aumento dei costi delle materie prime. Successivamente – aggiunge - abbiamo aggiornato il progetto in conformità alla legge con i nuovi prezzi regionali e cercato altri finanziamenti in Regione (la legge regionale L.R. 52018 ha coperto interamente gli aumenti) riuscendo ad indire la seconda gara e ad assegnare l’opera nel 2022 all’unica azienda (locale) partecipante".

In quest’ultima fase l’Amministrazione comunale ha poi reperito altri 180.000 euro a causa di ulteriori imprevisti e aumenti dei costi delle materie prime. Spiega Giovannini: "Lavorare in condizioni così mutevoli è difficile, ma la tenacia ci consente di andare avanti. Presto consegneremo ai cittadini un centro sportivo rinnovato".

Si associa anche l’assessore allo sport Ignazio Palazzi: "Lo sport è disciplina e stile di vita , lo sport è strumento di socialità e di condivisione, lo sport è contrasto alle malattie croniche non trasmissibili. Il nostro centro sportivo necessitava di manutenzioni straordinarie e di essere al passo con i tempi sul piano dell’efficientamento energetico. Abbiamo purtroppo subito ritardi, non previsti, ma siamo sicuri che quando il nostro centro sportivo sarà perfettamente funzionante sarà motivo di vanto per tutta la vallata".