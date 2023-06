Campo della Stella e Bcc Romagnolo premiano i migliori scritti dei maturandi

Premiazione della XXI edizione del concorso di scrittura per maturandi “La Memoria del Novecento”, promosso dal Centro culturale Campo della Stella in collaborazione con l’associazione La Comitiva ed il contributo del Credito Cooperativo Romagnolo. Sono stati consegnati dal presidente della giuria Gianfranco Lauretano, dall’assessore a Carlo Verona e del responsabile dell’Area Mercato della Banca Cesare Bizzocchi, premi in denaro agli studenti vincitori e computer alle scuole dei primi tre classificati, con una menzione particolare per la classe che si è distinta. Il primo premio è andato a Bianca Montanari del Liceo Classico Monti, il secondo a Lorenzo Zavalloni dell’Istituto Tecnico Agrario, il terzo a Palma Semeraro della sezione di San Patrignano del Versari Macrelli. Menzioni d’onore a Fairouz Mouradi dell’istituo Tecnico per Geometri e a Caterina Roselli del Liceo Scientifico Sportivo Almerici. Premiata come classe la VA del Liceo Almerici.