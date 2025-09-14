"Campus di successo, ma servono più servizi"

Quali sono le ragioni del successo del Campus Cesenate dell’Alma Mater? E’ partita da questa domanda, formulata da Ombretta Sternini presidente per l’annata in corso del Rotary Club Cesena, la conversazione con Mirko Viroli, docente di informatica e coordinatore del Campus cesenate oltreché socio del sodalizio che lo ha ospitato in una delle consuete serate tra convivialità e approfondimenti. Ed eccola la risposta che ha anticipato un excursus a tutto campo sull’Università a Cesena: "L’affermazione della nostra università sta nel suo modello di gestione - ha detto il professor Viroli -. Il decentramento operato qui è uno dei pochi attuati in Italia ed è l’unico ad aver funzionato". Un multicampus che nonostante alcune spinte centrifughe del passato ha "fatto bene anche all’Università di Bologna. Mentre la sua forza - ha sottolineato il coordinatore del Campus (che ospita Agraria, Ingegneria, Medicina Veterinaria, Architettura, Psicologia e Scienze) - sta nei dipartimenti, che non sono solo didattica ma veri propri centri di ricerca, che collaborano anche con le aziende locali e impattano positivamente sulla città". "In trent’anni di presenza - ha evidenziato Mirko Viroli - ha cambiato il volto di Cesena stimolando la nascita di aziende che oggi fanno ricerche in ambito tecnologico". Ora il Campus ha davanti un preciso obiettivo: "Ricondurre nell’area dell’ex zuccherificio le facoltà ancora decentrate, come psicologia, che lascerà la sede di via Aldo Moro nel 2027. Ovviamente ciò non riguarda le sede di Veterinaria a Cesenatico e Agraria a Villa Almerici". Non manca una sollecitazione che nasconde una velata critica. "L’area del Campus è troppo sguarnita di servizi, perché gli imprenditori cesenati non investono qui?". Ma c’è sullo sfondo anche la carenza di alloggi a prezzi adeguati per gli studenti fuori sede, un quarto dei 5 mila iscritti (il 10 per cento è composto da stranieri), per il quale non è l’università a dover mettere in campo gli strumenti necessari ma che rappresenta uno degli ostacoli a un allargamento del Campus. E gli studenti? "Ragazzi straordinari - dice Viroli - concentrati sulle nostre specializzazioni tecniche-scientifiche e sull’intelligenza artificiale, che si svilupperà ulteriormente, e con una gran voglia di arrivare alla laurea e iniziare un percorso lavorativo". Tra questi c’è stata anche Victoria Marchetti, 27 anni, due lauree di cui una in ingegneria biomedica, uno dei capisaldi della ricerca ingegneristica del Campus cesenate: per lei, su proposta del Rotary Club Cesena, la Rotary Foundation ha messo a disposizione 30 mila dollari per un anno di collaborazione con la Wake Forest University (Winston, Nord Carolina) che la porterà ad approfondire le misure contro lo spettro feto-alcolico (ossia esposto all’alcol durante la gravidanza), una condizione, per la quale non c’è cura, che comporta ritardi fisici e mentali. Victoria Marchetti si è anche impegnata nella realizzazione di una replica del cervello attraverso il computer per studiare il controllo posturale di persone con varie problematiche.