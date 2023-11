Campus Impresa, lavoro ai giovani: "Si formano i profili più richiesti"

Boom dei neet, gli under 29 che non studiano né lavorano, al 23% (primi nella Ue); incrocio cigolante tra domanda di lavoro deficitaria e offerta esigente; imprese giovani in Provincia di Forlì-Cesena fanalino di coda nel Belpaese al 6,6% di quelle attive. Con questo scenario nell’era delle transizioni è richiesta anche quella formativa con una terapia d’urto sollecitata da Confartigianato Cesena che ha chiesto un patto tra imprese, scuole e istituzioni, sul fil rouge delle nuove competenze. In gioco c’è il capitale umano più prezioso e futuribile: i nostri giovani.

Della meglio gioventù d’impresa si è dibattuto alla presentazione del Campus Impresa di Confartigianato nell’evento ’Intelligenza artigiana. Investire sui giovani per costruire futuro orientamento, formazione, lavoro”, di fronte a 150 tra amministratori, dirigenti, imprenditori, presidi e docenti e molti giovani. C’erano imprenditori che si sono portati dietro i figli.

Il presidente Stefano Ruffilli e il segretario Stefano Bernacci hanno spiegato che cosa sarà il Campus: un contenitore di strategie e interventi come la piattaforma per l’incrocio tra domanda e offerta, la scuola per le neoimprese, la formazione e l’orientamento inosmosi con le scuole. Competenze parola chiave. Ma quali? Per Stefano Micelli, professore di Economia e gestione imprese dell’Università Ca’ Foscari, impatteranno se correlate all’innovazione e al cambiamento dei modelli d’impresa. Per Pietro Francesco De Lotto, presidente della Commissione consultiva per i cambiamenti industriali, nell’anno europeo delle competenze la manifattura è il terreno chiave della partita. Secondo l’assessore regionale Vincenzo Colla, di cui Confartigianato sposa il patto per il lavoro, la manifattura emiliano-romagnola ad alto tasso di export sarà sempre più strutturata nel territorio con le piccole imprese protagoniste. Il modo per supportarle è formare profili mirati, con istituti tecnici, professionali e Its post-diploma, saliti da 20 a 58 in Regione, fucina delle nuove leve. Il perno del Campus sarà Formart, il centro di Confartigianato guidato da Elisabetta Pistocchi. "La strada - ha chiuso il segretario Bernacci – è identificare modelli di business futuro e rafforzare le inerenti competenze dei giovani, per allargare il campo di gioco".