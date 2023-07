'Can you hear them?': il filmato sulle vetuste foreste di faggio a Bagno di Romagna

Le foreste vetuste di faggio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, di cui fa parte anche il territorio sud-ovest di Bagno di Romagna, raggiungono una vetrina planetaria col documentario ’Can you hear them?’ (Puoi sentirle?), un suggestivo e coinvolgente filmato (nella foto) in cui le foreste "le puoi sentire", realizzato da Paolo Sodi, e selezionato in concorso alla 26ª edizione del Gran Paradiso Film Festival della Valle d’Aosta, che avrà luogo dal 24 luglio al 17 agosto 2023. Quest’anno il Parco, istituito nel 1993, celebra il primo trentennio di vita.

Dice il presidente Luca Santini: "Per l’occasione abbiamo chiesto al giovane regista Paolo Sodi, che opera a livello internazionale, e che da sempre frequenta il Parco, di mettere alla prova della sua sensibilità, sostenuta da indubbio talento e da anni di esperienze di altissimo livello, le foreste vetuste di faggio. Quelle che svettano nel Parco, di una bellezza straordinaria (tra cui, in primis, la Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino di Bagno), inserite nel corso del 2017 nel sito Unesco Patrimonio dell’Umanità ’Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe’.

Aggiunge Santini: "La scelta inconsueta, da parte di Sodi, di valorizzare l’inverno del bosco, carico di suggestioni, col notevole risultato che ha raggiunto, è un traguardo che premia nuovamente il suo talento e la sua intraprendenza. A tutti un invito a vedere il documentario e a riconoscere, sotto la particolare lente di questo artista, i propri luoghi del cuore".

Gli eventi del Gran Paradiso Film Festival sono gratuiti e aperti a tutti: su prenotazione, tramite i siti www.gpff.it e www.grand-paradis.it, nonché i canali social ufficiali della manifestazione e di Fondation Grand Paradis.

Gilberto Mosconi