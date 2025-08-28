Cancellate altre aree edificabili. Via 35 ettari non convenzionati

Altri 35 ettari di terreni edificabili sono stati cancellati dal Pug, il Piano Urbanistico Generale. E’ questo, in estrema sistesi, il succo di un provvedimento dell’Amministrazione comunale di Cesena che conclude un complesso iter burocratico che deriva dalla Legge Regionale n. 24/2017 sulla tutela e l’uso del territorio. Un provvedimenti che molto probabilmente darà vita a conflitti giudiziari perché quello che era un diritto (edificare su un determinato terreno per il quale sono state pagate imposte ben più alte che se fosse stato agricolo) viene cancellato.

Gli uffici dell’Urbanistica – spiega il Comune –, hanno effettuato una mirata ricognizione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), residenziali e polifunzionali, derivanti dal precedente strumento urbanistico (PRG2000), non ancora convenzionati e a cui la Legge regionale aveva posto il limite di 6 anni (scaduto nel 2024) per poter essere convenzionati e quindi attuati. Quindi circa 34,5 ettari di territorio, interessati da PUA o sub-comparti di PUA non convenzionati entro i termini di legge, non sono più edificabili. Le aree in questione sono così localizzate: quelle polifunzionali a Case Frini, Villachiaviche e Pievesestina. Tra quelle residenziali, le aree di maggiore estensione si trovano a Case Castangoli, Ponte Abbadesse, Diegaro, Sant’Egidio, Borello, San Carlo e Pioppa. Questi dati si aggiungono a quanto registrato alla conclusione della prima fase del periodo transitorio (2021) che poneva il termine per avviare l’iter approvativo dei Piani Urbanistici Attuativi del previgente PRG 2000: in quella fase vennero eliminate aree edificabili corrispondenti a 11 PUA per un totale di oltre 64 ettari di territorio.

"La ricognizione condotta dagli uffici comunali – commenta l’assessore alla Programmazione urbanistica Cristina Mazzoni – ci consente di fare chiarezza sull’effettiva attuabilità dei Piani Urbanistici Attuativi ereditati dal precedente PRG2000 e recepiti nel Piano Urbanistico Generale, attualmente in vigore. La decadenza di circa 35 ettari di territorio precedentemente destinati all’edificazione, oggi non più edificabili, è un dato molto importante che bene si inserisce tra le politiche a tutela del territorio e tra le azioni di abbattimento del consumo ingiustificato di suolo pubblico. Tutte le aree interessate verranno ora riclassificate con destinazioni coerenti con le nuove strategie urbane: dalle dotazioni ecologico-ambientali, ai territori rurali, fino ai tessuti consolidati nelle zone già infrastrutturate".

La ricognizione evidenzia inoltre che, entro il termine del 3 maggio 2024, sono stati convenzionati in conformità alla norma PUA, risalenti al previgente strumento PRG2000, per un totale di circa 50,8 ettari, di cui 20,8 a uso residenziale e 30 a uso produttivo o non residenziale. Questi comparti potranno essere attuati nei tempi previsti dalle rispettive convenzioni, generalmente di sei anni.

re.ce.