Candidata pista ciclabile sul fiume Savio Il Comune di Cesena presenta un ambizioso progetto per riqualificare ambientalmente e connettere alcuni spazi pubblici della città, con l'obiettivo di ottenere un finanziamento di 1,8 milioni di euro. Un'opportunità per rendere più accessibili e vivibili gli spazi pubblici in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici.