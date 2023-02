Cane in fuga sull’A14 Paura e traffico in tilt

Un grosso cane bianco in fuga in autostrada. Ieri pomeriggio poco dopo le 17 un cane bianco di grossa taglia è scappato ai proprietari che si trovavano in sosta all’area di servizio Rubicone Est. Un sabato pomeriggio movimentato e scandito da attimi di panico perché il grosso cane ha corso per un chilometro nella corsia di emergenza dell’autostrada in direzione nord. E’ intervenuta immediatamente sul posto una pattuglia della polstrada, sottosezione della polizia stradale di Forlì, che ha attivato la safety-car per rallentare il traffico e ha inseguito il grosso cane bianco che scappava in autostrada riuscendo ad avvicinarlo in poco tempo. L’animale, che per alcuni minuti ha corso nel caotico traffico autostradale rischiando di mettere in grosso pericolo se stesso e gli automobilisti dell’A14, è stato avvicinato dagli agenti e si è subito fidato di loro. Poi è salito nella macchina di servizio della polstrada che lo ha riportato sano e salvo ai proprietari.

Paura nel tardo pomeriggio di ieri anche nelle strade cittadine per un pedone investito da un’auto. Verso le 17.30 in via Primo Suzzi a Calisese un ragazzino di 13 anni è stato investito da una macchina. Sul posto sono intervenute la polizia locale di Cesena e l’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni sembra che tre ragazzini stessero attraversando la strada dietro a un autobus fermo, mentre una Lancia Musa sopraggiungeva e ha investito uno dei tre colpendolo alle gambe. Fortunatamente non avrebbe riportato lesioni gravi.