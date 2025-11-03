Cane salvato dai vigili del fuoco: era rimasto incastrato nel tubo di una condotta interrata

Savignano sul Rubicone (Cesena), 3 novembre 2025 - Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Savignano sul Rubicone è intervenuta per portare in salvo un cane rimasto bloccato all'interno di un tubo di una condotta interrata.

Gli operatori del 115 avevano in effetti ricevuto la segnalazione da parte del padrone dell’animale, che non riusciva a fornire aiuto al suo amico a quattro zampe, a sua volta impossibilitato a mettersi in salvo dalla posizione nella quale si era venuto a trovare.

I pompieri hanno ovviamente per prima cosa localizzato il punto preciso nel quale l’animale era rimasto bloccato, dando poi inizio a una serie di operazioni tutt’altro che semplici, dal momento che per riuscire a raggiungere la zona in questione è stato necessario realizzare uno scavo profondo circa due metri. A quel punto, trovata una via d’accesso alla tubatura, i vigli del fuoco sono riusciti ad arrivare fino all’animale, portandolo poi in salvo.

Il cane, ovviamente spaventato, non avrebbe fortunatamente riportato ferite e sarebbe in buone condizioni. L’intervento si è così concluso con la riconsegna al proprietario.