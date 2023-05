Cangini ’porta a porta’ "Vado a convincerli tutti"

di Andrea Alessandrini

È la campagna elettorale più pazza del mondo quella del sindaco uscente di Sarsina Enrico Cangini, candidato a succedere a se stesso per la lista civica Sarsina Nostra sostenuta dal centrodestra alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio, senza liste competitrici, perché l’unico aspirante sindaco è lui.

Sindaco Cangini, come procede questa campagna elettorale contro il quorum?.

"Intensa e spedita, frazione per frazione per presentare il nostro programma ai 3.100 elettori, in continuità con il lavoro svolto".

È costretto a ricordare ogni volta che se non si supera la soglia del 40% dei votanti, le elezioni verranno invalidate e il Comune commissariato.

"Naturale che informi i cittadini chiarendo bene i due scenari: avanti con questa amministrazione con gli interventi a favore di Sarsina, oppure il commissario con la stasi amministrativa e le elezioni indette di nuovo, forse nel 2024. Che cosa preferite, domando?".

E cosa si sente rispondere?

"Anche ‘mei che gnint piutost’, vale a dire meglio Cangini del commissario, da chi non è esattamente un mio fan".

Lei ha fama di essere sindaco apprezzato e non divisivo.

"Ringrazio chi me lo attribuisce. Ora il mio obiettivo è contrastare l’assenteismo e far capire a tutti, che sono stato e continuerò ad essere il sindaco di tutti. Per il sindaco e la giunta non esistono la sinistra e la destra, c’è solo Sarsina e ci sono i sarsinati".

Come convincere chi nel 2019 non l’ha votata?

"Sono e sarò aperto al confronto con tutti, come lo sono stato in questa legislatura, comprese le forze politiche che non avranno rappresentanti in consiglio comunale e favorirò la formazione di un comitato di cittadini interessati a rapportarsi con l’amministrazione".

Le è venuto il sospetto che chi ha scelto di non presentare la lista lo abbia potuto fare per complicarle la rielezione?

"Come cittadino di Sarsina che ama la democrazia sono molto dispiaciuto che non ci siano liste competitrici. Per il resto cosa vuole, qualche domanda me la sono fatta".

Ha sentito qualcuno del Pd?

"No".

Restano dieci giorni poi si vota.

"Siamo al galoppo. L’altra sera ero a Pieve di Rivoschio e mi aspettano altre frazioni. Vogliamo raggiungere quante più persone in carne ossa, poi ci sono i depliant, le lettere a tutte famiglie, i manifesti, gli sms, ma io i sarsinati vorrei guardarli tutti negli occhi mentre dico di venire alle urne e di aderire al mio programma".

Preoccupato?

"Il giusto, soprattutto sono concentrato verso la meta".