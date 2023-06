Cangini: "Serviranno altri tre mesi per riaprire il tratto Quarto-Turrito"

Ci vorranno ancora tre mesi per ripristinare la viabilità nel tratto Quarto-Turrito di Sàrsina lungo la statale SS71 Umbro-Casentinesi-Romagnola, chiusa al transito in quanto colpita nel mese scorso da una grosso cedimento strutturale (foto) a valle della carreggiata, a seguito delle persistenti e abbondanti piogge di maggio.

Lo comunica il sindaco di Sàrsina, Enrico Cangini, dopo un incontro istituzionale sui gravi problemi causati dal forte maltempo del mese scorso, che spiega: "Per quanto riguarda la SS71, Anas ha iniziato a lavorare in scarpata e sta terminando il progetto per la ricostruzione del muro crollato a lato della carreggiata. In Prefettura hanno dichiarato tempistiche per il ripristino attorno a tre mesi. In merito all’uscita di Turrito, essa verrà riaperta nel giro di dieci giorni". La riapertura al transito sulla SS71 del tratto Quarto-Turrito è particolarmente necessaria e urgente, in quanto lungo quel tragitto si trova anche la galleria di Quarto (chilometri 2,600) in E45, che è chiusa al transito nel tunnel nord da anno scorso per lavori di adeguamento strutturale alla normativa stradale europea, lavori che si protrarranno, se tutto andrà bene, ancora per parecchi mesi.

Il primo cittadino di Sàrsina informa anche sulla situazione di alcune strade provinciali: "Per la SP29 Ranchio-Borello sono iniziati i lavori finanziati da parte del Ministero dei Trasporti, che prevedono il ripristino, nelle prossime settimane, dell’avvallamento verso Linaro e l’installazione di new jersey, reti e sensori in prossimità delle curve di Ranchio. Inoltre è stata riaperta la SP135 Tavolicci (collega il territorio di Sàrsina e quello di Verghereto) col limite di 30 chilometri orari, con divieto di transito per bici e motocicli. Lungo quella strada vi sono anche diversi restringimenti".

Gilberto Mosconi