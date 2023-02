Cani molecolari e georadar per cercare Cristina

di Annamaria Senni

Si cerca ancora. Si cerca dopo trent’anni. Facendosi largo tra le ferite di un dolore che non accenna a diminuire. Il dolore per due ragazze scomparse trenta anni fa: nel 1992. Si cerca dopo 30 anni in quel terreno ricoperto d’erba alle spalle del Convento dei Cappuccini. Si cerca una verità che lotta insistentemente per venire a galla. Si cerca il corpo di Cristina Golinucci, scomparsa il primo settembre del 1992 all’età di 21 anni e mai più ritrovata. Il 7 ottobre, dello stesso anno, sparì Chiara Bolognesi che di anni ne aveva 18. Il suo corpo senza vita fu ritrovato nel fiume Savio la mattina del 31 ottobre. La polizia scientifica ieri mattina alle 9 spaccate ha dato il via alla ricerca di un nuovo inequivocabile indizio, forse una prova. Controlli senza sosta andati avanti fino alle 16. La procura di Forlì ha aperto due fascicoli contro ignoti per omicidio. Si ritiene che la vicenda delle due ragazze sia legata e il sospetto è che le due donne siano state uccise dallo stesso killer. Un uomo legato al mondo cattolico.

Controlli serrati ieri, nella zona circostante il convento dei Cappuccini dove Cristina scomparve quel primo settembre. Nel parcheggio fu ritrovata la sua macchina e di lei mia più nessuna traccia. Una ventina i poliziotti, i carabinieri, gli agenti con i cani cinofili, il personale della procura con la procuratrice capo Maria Teresa Cameli, i vigili del fuoco. Hanno raggiunto la zona collinare di Cesena in una mattinata gelida.

Con l’aria tagliente e le mani nude gli agenti trasportavano macchinari supertecnologici che trent’anni fa di certo non esistevano, tra cui il ’georadar’, per andare alla ricerca di risposte. Il freddo taglia, ma nessuno accenna a fermarsi. Si tira dritto e si cerca dentro i pozzi dei due vecchi casolari retrostanti il convento. Il nuovo proprietario ("Non abitavo ancora qui quando sparirono le due ragazze - dice - la casa l’ho comprata all’asta anni dopo") spalanca il portone di un’abitazione che appare pericolante, e le ricerche (segretissime) continuano anche dentro. L’auspicio (di tutti (familiari delle ragazze per primi) è che si trovi qualcosa sotto a quel terreno. L’area del convento era già stata esaminata in passato, ma le indagini di allora non avevano dato risposte. Il caso di Chiara Bolognesi fu archiviato come suicidio. Poi buio totale, fino alla luce della nuova riapertura delle indagini per omicidio. Al momento sembra che siano state anche sentite delle persone, dei testimoni.

Ma le indagini sono condotte a bassa voce. Le due ragazze non si conoscevano, ma frequentavano la stessa scuola (ragioneria), la stessa associazione di volontariato (Avo) e gli stessi ambienti religiosi. La scorsa settimana dal cimitero sono stati riesumati i resti di Chiara e ora si attendono i risultati degli esami.