Cannabis in casa, 47enne denunciato

Un uomo di 47 anni residente a Cesenatico è stato denunciato dai carabinieri del Norm della Compagnia di Cesenatico, per produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti. I militari hanno effettuato una perquisizione in casa dell’uomo, dove hanno rinvenuto dieci piante di ’cannabis sativa indica’, che erano state messe a dimora in vasi posti su un balcone, e 34 grammi di marijuana, suddivisi in tre involucri di cellophane. Del caso se ne occupa la Procura della Repubblica presso il tribunale di Forlì.