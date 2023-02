Cannucceto fa il punto su controlli e sicurezza

Decine di residenti hanno partecipato all’incontro organizzato dal Comitato di zona Cannucceto, i cui componenti hanno ospitato il sindaco Matteo Gozzoli e la Giunta, nella sala parrocchiale della chiesa intitolata a San Luigi Gonzaga.

Tra i temi caldi affrontati, si è parlato soprattutto del progetto di Controllo di vicinato per segnalare e aiutare le forze dell’ordine e la Polizia locale nel controllo del territorio al fine di garantire la sicurezza e la prevenzione dei reati, a cui il nuovo consiglio di quartiere crede molto. In questo rione è stato infatti creato un gruppo di venti persone che presterà servizio volontario. Sono stati ascoltati i problemi e le priorità sollevate dai cittadini, sono state condivise alcune idee e la segnalazione degli interventi più urgenti da proporre all’amministrazione comunale di Cesenatico.

La sicurezza sulle strade è una delle urgenze, come ci testimonia la presidente di quartiere Simona Scavone: "Fra i temi caldi sono stati esposti i disagi della Via Montaletto, compresa l’elevata velocità delle autovetture che la percorrono, e la criticità della viabilità e in via Saltarelli per le stesse problematiche. La cosa positiva è stata la partecipazione dei cittadini e comunque il dibattito costruttivo tra l’amministrazione comunale, il Comitato di zona e le persone del posto".

Il direttivo del quartiere di Cannucceto si è formato l’estate scorsa ed oltre alla presidente Simona Scavone è formato dal vicepresidente Francesco Gobbi ed i consiglieri Aurelio Boni, Danilo Santeroni, Aurea Pirini, Noemi Benaglia e Gianni Battistini.

Nella prossima riunione si tireranno le somme di quanto messo in campo l’altra sera.

g.m.